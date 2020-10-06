Bahçeli: Bizim sorunumuz, TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyla - Son Dakika

Bahçeli: Bizim sorunumuz, TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyla

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyladır.

Bahçeli: Bizim sorunumuz, TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyla, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyladır. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, ödüller yağdıran, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle 'Türk Tabipleri Birliği kapatılsın' diyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Koronavirüs salgınının hayatın akışını bozmasının yanı sıra siyasetten ekonomiye, ticaretten sosyal ilişkilere, sanattan spora pek çok alanda olumsuz tesirlerini gösterdiğini belirten Bahçeli; maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen gösterilmesinin herkesin asli görevi olduğunu söyledi. Bahçeli, "Türkiye bu badireyi Allah'ın inayetiyle en az hasarla en az kayıpla atlatacaktır. Sağlık Bakanı'mız ve donanımlı ekibi hastalıkla mücadele sürecini başarıyla yönetmektedir. Bilim Kurulu'muz bazı çatlak seslere rağmen meseleye hakimdir ve bahse konu kurulun değerli üyeleri mesleklerinin ehlidir. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer bütün sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz" dedi.

'HİÇ KİMSE NİYET OKUYUCULUĞUNA HEVES ETMESİN'MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanların, kendilerine göre yalan makinesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:  "Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyladır. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, ödüller yağdıran, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle 'Türk Tabipleri Birliği' kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. Öküz altında buzağı aramasın. Bilhassa CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı CHP'li yöneticiler iftira tezgahını gitsinler başka kapılarda açsınlar. Son gelişmelerle sabittir ki, Türk Tabipleri Birliği'nin Başkanlığına kimin seçildiğini, bu şahsın nasıl bir kötü sicile ve maziye sahip olduğunu nihayetinde herkes görmüştür. Hükümet başarılı bir şekilde koronayla mücadele ederken, gerçekleri çarpıtanlara, insanüstü gayretleri sulandıranlara, sağlık camiasını zımnen suçlayanlara göz yumamaz, hareketsiz kalamazdık. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüfi ki kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne kadar diğer bütün siyasi yandaşlara temas etmiştir. Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş havalanmıştır. Doğruları eğip bükerek bizi doktorlarımızla kutuplaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, en iyi yaptığı işte ustalaşması, mesela yeni bir iskambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup, birbirlerini hile yaparak ütmeleridir." 'ERMENİSTAN KATİL BİR DEVLETTİR'Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına ilişkin Bahçeli, Ermenistan'ın 27 Eylül Pazar günü aynı zamanda Türkiye'ye de saldırdığını belirterek, şunları kaydetti: "Biz iki devlet olsak da yeri gelirse aynı bayrak altında toplanır, Türklüğe kefen biçmeye çalışan ne kadar zalim varsa hepsine karşı aynı sipere gireriz. Şakamız yoktur, fakat işgalcilerin şakağını sıkacak irademiz hamdolsun vardır, hatta sefer için tetikte beklemektedir. Ermenistan katil bir devlettir. Türk milletini düşman olarak bellemiştir. Dağlık Karabağ 30 yıldır kanayan bir yaraya dönüşmüştür. Artık bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamıştır. Bu Paşinyan isimli kokuşmuşun pişman olacağı günler gelip çatmıştır. Nitekim o gün bugündür. Kadınları, yaşlıları, savunmasız insanları bombalayan bu rezillerdir. Güç birleşmeli, Türk milleti tek yumruk halinde hedefe kilitlenmelidir. Nahçıvan'ın kaderi Bakü'dür. Aksi halde kudurmuş Ermeni çeteleri buraya da üşüşebilecektir. Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan'ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ'dan çekilecekler ya da ezileceklerdir. Çatışma bölgelerinde bozgun yaşayan Ermenistan, İran sınırından içeri sokulan PKK/ YPG'li teröristleri de yanına alarak mazlumlara ateş ve ölüm yağdırmaktadır. Bu barbarlığın döktüğü kanların bedeli damla damla terör devleti Ermenistan'a ve cani ortaklarına ödettirilecektir. Güney Kafkasya'da çözümün tek yolu, Ermenistan'ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, Dağlık Karabağ'a Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir. Başka çare yoktur, başka seçenek yoktur, başka çözüm yoktur."'BU CHP'YE NE OLUYOR?'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere bazı ülke ve uluslararası örgütlerin ateşkes çağrılarının boşuna olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu: "Geçmişte yine aynı Konsey'in Ermenistan işgalinin sona ermesi, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a iade edilmesi hakkındaki kararları ortadadır. Diğer yandan Macron'un Suriye'den intikal eden 300 cihatçının çatışma bölgesine getirildiğini söylemesi hayal mahsulüdür, şizofrenik bir yalandır. Macron Türkiye'nin siyasi açıklamalarını not alıyormuş, varsın kanlı kalemiyle not alsın dursun, dileğim sorulacak hesabımızı yazmayı da asla unutmasın. Üstelik NATO'yu göreve davet ederek Türkiye'den izahat etmesi küstah bir taleptir. Kurdun boynu kalınsa, kendi işini kendi yaptığından dolayıdır. Türk milletinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Hadi Fransa'nın melun açıklamasını normal karşıladık diyelim, peki bu CHP'ye ne oluyor? Hangi çıkar odakları bu CHP'yi kontrol ediyor? Kimler bu CHP'nin tarlasını sürüyor? Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını, milis ya da cihatçı grupları bölgeye aktardığını kaygılı bir üslupla söyleyen CHP'nin Dış Politika Başdanışmanı ve eski Bakü Büyükelçisi'ne ne diyelim? Bu sefil sefirin sözlerini neye yoralım, nasıl yorumlayalım? CHP yönetimine sesleniyorum; bir kez olsun kalbiniz milletle çarpsın, bir kez olsun siyasetiniz soydaşlarımızın sesine ses olsun. CHP Genel Başkanı ya çevresindekilere ayar vermeli hatta kulaklarını çekmeli ya da tarafını belli ederek Paşinyan'ı kucaklamak maksadıyla kollarını açıp yeni bir yürüyüşe başlamalıdır."'TÜRK MİLLETİ KAHRAMANDIR'

MHP lideri Bahçeli, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a saldırmasıyla birlikte Türkiye'nin 7 ayrı noktada hedefe koyulduğunu belirterek, " Libya'da Fransa, Rusya ve darbeci Hafter, Suriye'de; ABD, Rusya, Esad, İran, PKK, YPG ve diğer terör grupları, Kıbrıs'ta; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, ABD, Irak'ta; PKK ve diğer mütecaviz güçler, Afrika'da; bazı körfez ülkeleri ve küresel güçler, Doğu Akdeniz'de; İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Yunanistan, Fransa olmak üzere Türkiye çoklu bir cephe hattındadır. Çok şükür bütün muhasım güçler ve mücavir bölgeler dengelenmiş, milli ve müessir irade kuvvetle sergilenmiştir. Türk milleti kahramandır, egemenlik haklarını, mavi vatanını, tıpkı Anadolu coğrafyası gibi sonuna kadar savunacaktır" dedi.

Türk Tabipleri Birliği, MHP Genel Başkanı, Türkiye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli: Bizim sorunumuz, TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyla - Son Dakika

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