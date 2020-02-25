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Bahçeli: "Bizim Viyana Büyükelçiliğine atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur.
6 saat önce
Bahçeli: "Bizim Viyana Büyükelçiliğine atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:30 Kaynak: AA
Bahçeli: "Bizim Viyana Büyükelçiliğine atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur. Geldiği yer bellidir, hüviyeti bellidir, mazisi bellidir. Sorumluluk elbette hükümetindir."
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