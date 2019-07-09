Bahçeli: "BM'nin terör örgütünü resmi muhatap kabul etmesi terörizmle mücadeleyi köstekleyecektir"
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondaki katılımcılardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:02 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondaki katılımcılardan detaylar MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
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