Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "BM'nin terör örgütünü resmi muhatap kabul etmesi terörizmle mücadeleyi köstekleyecektir"
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Bahçeli: "BM'nin terör örgütünü resmi muhatap kabul etmesi terörizmle mücadeleyi köstekleyecektir"

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondaki katılımcılardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Bahçeli:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondaki katılımcılardan detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:02 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Güncel
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