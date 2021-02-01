Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun nedeni terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daraltmak içindir."

Son Dakika › Güncel › Bahçeli: 'Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun nedeni terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daraltmak içindir.' - Son Dakika

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Son Dakika! İlkokul ile 8 ve 12. sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak