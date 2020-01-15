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Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis...
6 saat önce
Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:10 Kaynak: AA
Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir."
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