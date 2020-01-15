Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis... - Son Dakika

Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis...

6 saat önce

Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir."

Türkiye, Kahire, Huzur, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:10 Kaynak: AA
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