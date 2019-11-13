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Bahçeli: "Bolivya'da uzaktan kumandayla darbe gerçekleşmiş, devlet başkanı ülkesinden ayrılmak...
7 saat önce
Bahçeli: "Bolivya'da uzaktan kumandayla darbe gerçekleşmiş, devlet başkanı ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
Bahçeli: " Bolivya'da uzaktan kumandayla darbe gerçekleşmiş, devlet başkanı ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Demokrasi havarileri darbenin ucundan tutmuşlar, darbecileri teşvik ve provoke etmişlerdir." - ANKARA
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