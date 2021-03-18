Bahçeli: Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir - Son Dakika

Bahçeli: Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir
18.03.2021 14:35
Bahçeli: Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildirMHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.
Bahçeli: Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir
MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kurultayda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bölücü vekillerin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değil, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız? Fezlekelerin önünde hukuk arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu size önünde millet arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz" dedi.
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