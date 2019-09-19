Bahçeli: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir."

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