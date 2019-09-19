Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe...
Son Dakika Politika Haber

Bahçeli: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe...

1 saat önce

Bahçeli: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı
Diyarbakır'da 22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Musa Arat AK Parti'den istifa etti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:11:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]