Bahçeli: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe...
1 saat önce
Bahçeli: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:20 Kaynak: AA
Bahçeli: "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir."
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