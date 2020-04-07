Bahçeli: "Bu belayı savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Bu belayı savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız' - Son Dakika

Bahçeli: "Bu belayı savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir.

Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes hatırda tutalım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınıyla ilgili insanlığın ortak bekasıdır diyerek, "İnsanlık belki de ilk defa ortak bir mücadele etrafında kenetlenmiş, ortak bir düşman karşısında kümelenmiştir. İçinden geçtiğimiz zamanın ağır şartlarına tarih pek az şahitlik etmiştir. Yeni bir dünyanın kapıları aralanırken, yeni davranış kalıpları yeşermeye başlamıştır. Covid-19 salgını dünyaya bulaşmakla kalmamış, insanlık değerlerinin yekpare hatırlanıp kuvveden fiile çıkışını da tetiklemiştir. Bir yürekten kopan çığlık, bir başka yüreğin hazin tellerini titretmiştir. Coğrafyalar arasında köprüler kurulmuş, ülkeler aynı mevzide buluşmuştur. Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip korona virüsten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır" açıklamasında bulundu.

"Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim"

Berat Gecesi dolayısıyla da açıklamalarda bulunan Bahçeli, Allah'a sığınıp dua etme gecesi olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Bir yanda Covid-19 hastalığıyla mücadele ederken, diğer yanda manevi muhasebeye elbette mecburuz, hatta muhtacız. Husumetlerin körelmesi, hiziplerin küllenmesi, ihtilafların örtülmesi, ihanetlerin söndürülmesi, insanlık onurunun yükseltilmesi hepimizin müşterek görevidir. Akılla duygu arasındaki bağların, dayanışma ve yardımlaşmayla ilgili bağlayıcı ve bütünleştirici ağların sosyal muvazenemizi, milli mukavemetimizi takviye, hatta taltif edeceğine inanıyorum. Bugünkü ağır ortamda yegane gücümüz birliğimiz ve inançlarımızdır. İnsanlık tarihinin oldukça nazik bu döneminde sadece kendi kaderimizi, kendi istikbalimizi değil, tüm insanlığın kader yolculuğunu, gelecekteki mevki ve mertebesini düşünmek, dert etmek durumundayız. Çünkü çatışıp cepheleştiğimiz trajedinin hedefi insan olan herkestir. Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim. Bu gece manevi beratımız için ellerimizi semaya açalım. Bilelim ki, her gecenin sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır. Dağınık duyguları ayrı ayrı bulanık kutuplaşmalara bağlamak yerine, dev gibi doğrulup kutup yıldızı gibi yükselelim; ayrıca gelecek haklarımıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla varlığımıza ve var oluş gerçeğimize destek verip, daha mühimi cansiperane muhafaza edelim" ifadelerini kullandı.

"Devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir"

Tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutlayan Bahçeli, "Hayatın içinden çıkardığımız doğrularla, doğrunun içinden çıkardığımız hayatları eklemleyip kaynaştırarak karamsarlığı kovalım, umutları diri ve taze tutalım. Zaman öncelikleri değiştirir, bugünler geçecektir. Dünyanın yeni şartlarına her anlamda hazırlıklı olmak başlıca gerekliliktir. Allah'tan niyazım Covid-19 musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam alemini ve bütün insanlığı korumasıdır. Barış açlığı, huzur açığı, güvenlik sorunu çeken dünyanın Covid-19 karanlığından süratle çıkıp feraha ve selamete ulaşması gönülden dileğimdir. Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes hatırda tutalım. Allah'ın izniyle kurtuluş yakındır, mukadderatımızın mukaddesatımızla yaşaması ilahi takdirdir. Bu vesileyle değerli vatandaşlarımızın ve bütün Türk-İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Covid-19 hastalığından sebep hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında olanlara da şifalar diliyorum. Her biri kahramanca ve özveriyle duruş gösteren bütün sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve esenlikler temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutulmasın ki, Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa vermiştir" ifadelerini paylaştı.

(İHA)

Devlet Bahçeli, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor         
01:00
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi         
00:44
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu         
00:36
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı         
00:15
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında         
23:58
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi         
23:52
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi         
23:45
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı         
23:39
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı         
23:30
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?         
23:10
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu         
22:50
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor         
22:01
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi         
21:56
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti         
21:30
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı         
21:16
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı         
21:09
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi         
20:39
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı         
20:37
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı         
20:34
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi         
20:32
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak         
20:22
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 01:14:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: "Bu belayı savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]