Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet...
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet...

Bahçeli: "Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet...

6 saat önce

Bahçeli: "Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı olmadığı meydandadır." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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