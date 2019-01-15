Bahçeli: "Bu Saatten Sonra Fırat'ın Doğusuna Girmek Vatan Borcudur, Namusun Gereğidir"
52 dakika önce
- MHP TBMM grup toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
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TBMM grup toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.(9)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:39 Kaynak: AA
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