Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Bu Saatten Sonra Fırat'ın Doğusuna Girmek Vatan Borcudur, Namusun Gereğidir"

Bahçeli: "Bu Saatten Sonra Fırat'ın Doğusuna Girmek Vatan Borcudur, Namusun Gereğidir"

52 dakika önce

- MHP TBMM grup toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli:
- MHP TBMM grup toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.(9)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:39 Kaynak: AA

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