Bahçeli: "Bu ülkede küslük, dargınlık, kırgınlık olmadığı için barış ve barıştırma söylemleri...
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondan katılımcılardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondan katılımcılardan detaylar MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)
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