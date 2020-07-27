Bahçeli: "Bu ülkede (Yunanistan) bayrakların yarıya indirilmesi, kiliselerde çan çalınması kendi... - Son Dakika

Bahçeli: "Bu ülkede (Yunanistan) bayrakların yarıya indirilmesi, kiliselerde çan çalınması kendi...
Bahçeli: "Bu ülkede (Yunanistan) bayrakların yarıya indirilmesi, kiliselerde çan çalınması kendi meseleleridir ve Türkiye'yi ilgilendirmeyecektir.
Bahçeli: "Bu ülkede (Yunanistan) bayrakların yarıya indirilmesi, kiliselerde çan çalınması kendi meseleleridir ve Türkiye'yi ilgilendirmeyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 06:21
Kaynak: AA
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