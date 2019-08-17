Bahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Önümüzdeki eylül ayı içinde açıklanması beklenen Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, "Önümüzdeki eylül ayı içinde açıklanması beklenen Kentsel Dönüşüm
Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:17
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