Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz
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Bahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz

9 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Önümüzdeki eylül ayı içinde açıklanması beklenen Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir.

Bahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Önümüzdeki eylül ayı içinde açıklanması beklenen Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz." dedi.
Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:17 
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