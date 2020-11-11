Bahçeli: Bugün Türkiye'de muhalefet krizi vardır - Son Dakika

Bahçeli: Bugün Türkiye'de muhalefet krizi vardır

11.11.2020 13:07
Bahçeli: Bugün Türkiye'de muhalefet krizi vardır, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, 'alın beni kullanın' mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir. Bugün Türkiye'de devlet krizi değil, muhalefet krizi, siyasi ahlak krizi, son tahlilde CHP krizi vardır, her geçen gün de kökleşmektedir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Anıtkabir'de dün düzenlenen '10 Kasım Anma Günü' programı nedeniyle grup toplantısını bugün yaptıklarını bildirdi. Atatürk'ün harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getiren bir lider olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'dir, büyük Türk milletidir, Türk milliyetçiliğinin muazzez yüzü, muteber yüreğidir. Aziz millet varlığını aşındırmak, Cumhuriyet değerlerini hırpalamak için kuyruğa girenlerin başarılı olamayınca, bu defa da Türkiye'nin banisi Gazi Mustafa Kemal'i gözden düşürmeye heves etmeleri, buna yeltenmeleri hepimizin yakinen şahit olduğu sinsi bir oyundur. Kararlılıkla diyorum ki, ne Abdülhamid Han'a sırt döneriz, ne Atatürk'e yüz çeviririz" diye konuştu.

'NE BİDEN ŞAKŞAKÇISIYIZ, NE TRUMP SEVDALISIYIZ'Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın 46'ıncı başkan seçildiğini hatırlatarak, "Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer Başkent Ankara'dır, dünyayı kavrayıp okuduğumuz dil ağzımızdaki ana sütümüz Türkçedir. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa, seçilen başkan ve zihniyetinin uygulayacağı politikaların çerçevesi neyi içeriyorsa onunla ilgilenir, ona kafa yorarız. Türkiye'nin tarihi hakları, devlet olmaktan kaynaklı egemenlik kazanımları neyi işaret ve ifade ediyorsa bizim duruşumuz ve yerimiz orasıdır. Devletlerarası münasebetlerde duygusallık aklın önüne geçerse ikili ve çok taraflı diyaloglar barış, denge ve istikrar kulvarından tehlikeli şekilde savrulacaktır. Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikaların muhtevası, bunun da ülkemize, bölgemize ve uluslararası ilişkilere yansıma düzeyleridir. Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız, ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz. Başkanlığa seçilen Biden'in, Türkiye'yi meşgul eden çetrefilli konularda takip edeceği politikaların müttefiklik hukukuyla ne kadar bağdaşacağını, güven temeli aşınan iki ülke arasındaki ilişkileri koltuğuna oturur oturmaz nasıl ele alacağını zaman gösterecektir. Yine de temkinli, tedbirli, tedarikli ve kuşkulu bir bekleyişin içinde olduğumuzu herkesin bilmesinde yarar vardır" diye konuştu.'ABD'DEN BEKLENTİMİZ, TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜK GÖRMEMESİ'Bahçeli, Doğu Akdeniz'den Kafkaslar'a, Ortadoğu'dan Balkanlara, Afrika'dan Avrupa'ya Türkiye'nin her yerde olduğunu belirterek, "Nitekim adaletin yanındadır, insaniyetin safındadır, hakça paylaşımın, haysiyetle yaşamanın tarafındadır. Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Hukukumuzu hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Onurumuza düşkün bir millet olarak milli bekamızla asla oynatmayacağız. İşte muhatabı olduğumuz sıkıntıların kaynağı da burada aranmalıdır. Bizim ABD'den beklentimiz Türkiye'yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır" ifadesini kullandı.'SAYIN KILIÇDAROĞLU NEREYE YETİŞECEKSİN?'Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden'ı kutlamasındaki çabukluğu, hızı, telaşını anlayamadığına işaret ederek, "HDP'ye bakınız, o da hemen kutlamıştır. Bilhassa merak ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Gizlenemez bu memnuniyetin esbab-ı mucibesi nedir? Henüz seçim sonuçları kesinleşmeden, resmi açıklama yapılmadan, başkanlık makamı yeni sahibini bulmadan bir muhalefet partisi liderinin kutlama mesajı neyin nesi, kimin sesidir? CHP'yi, ABD'nin sevdalısı yapan ilişkiler ağını neye yoralım? Biden'in ağzına sürdüğü bir tutam balın lezzetini almış olmalı ki, Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla temas kurma gereği hissetmiştir. 'Yoldaşlarımı sattım, senin yandaşın oldum' demiştir. Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir. Allah için söyler misiniz, şu sözlerim yanlış mıdır? Gazi Mustafa Kemal Atatürk yerinden kalksa bunları gerçekten de İzmir'e, hatta Okyanusun karşı kıyısına kadar vura vura kovalardı. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, milletimizden umudu kesmiş, tehlikeli sularda kulaç atmaya başlamıştır. Bugün Türkiye'de devlet krizi değil, muhalefet krizi, siyasi ahlak krizi, son tahlilde CHP krizi vardır, her geçen gün de kökleşmektedir" dedi. 'KARABAĞ TÜRK'TÜR'

Karabağ'da 30 yıla yakındır devam edegelen düşman saldırısına tarihi bir darbe indirildiğine vurgu yapan Bahçeli, "Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında yapılan antlaşmaya göre, 10 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere ateşkes tesis edilerek muzaffer Türk askerinin haklı mücadelesi tescillenmiştir. 9 maddelik anlaşma metni Azerbaycan'ın zaferine tarafların onayıyla hukuki bir hüviyet kazandırmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in de ifade ettiği gibi, Paşinyan'ın anlaşmaya yanaşması kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğuyla gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i, şanlı Türk askerini, mücadeleye dua ve destek veren her kardeşimi gönülden kutluyor, hayırlı olsun diyorum. Karabağ Türk'tür, Karabağ özgürdür, Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'ün çelikten bileğidir. İki devlet, tek milletiz, iki ayrı bedende aynı canız" değerlendirmesinde bulundu.


Bahçeli: Bugün Türkiye'de muhalefet krizi vardır
Bahçeli: Bugün Türkiye'de muhalefet krizi vardır
Bahçeli: Bugün Türkiye'de muhalefet krizi vardır

MHP Genel Başkanı, Muhalefet, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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