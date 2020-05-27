Bahçeli: "Burada sadece 1950-60 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz...
Bahçeli: "Burada sadece 1950-60 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir.
Bahçeli: "Burada sadece 1950-60 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:01 Kaynak: AA
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