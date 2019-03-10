Son Dakika Haberleri: Bahçeli: " Cahiller ve Cani Ruhlular Bilmese de Büyük Milletlerin Her Zaman Beka Meselesi Vardır"

Bahçeli: " Cahiller ve Cani Ruhlular Bilmese de Büyük Milletlerin Her Zaman Beka Meselesi Vardır"

24 dakika önce

- Söğüt ilçesinde düzenlenen miting MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları BİLECİK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti.

- Söğüt ilçesinde düzenlenen miting
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları BİLECİK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Söğüt, Güncel
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