Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Camilerimize, Minarelerimize, Ezanımıza, Bayrağımıza, Vatanımıza Kem Gözle Bakan Kim...

Bahçeli: "Camilerimize, Minarelerimize, Ezanımıza, Bayrağımıza, Vatanımıza Kem Gözle Bakan Kim...

1 saat önce

Bahçeli: "Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız"

Bahçeli:
Bahçeli: "Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Camilerimize, Minarelerimize, Ezanımıza, Bayrağımıza, Vatanımıza Kem Gözle Bakan Kim...
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