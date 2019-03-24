Bahçeli: "Camilerimize, Minarelerimize, Ezanımıza, Bayrağımıza, Vatanımıza Kem Gözle Bakan Kim...

Bahçeli: "Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız"

Bahçeli: "Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı

Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek

İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu

Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı