Bahçeli: "Camilerimize, Minarelerimize, Ezanımıza, Bayrağımıza, Vatanımıza Kem Gözle Bakan Kim...
1 saat önce
Bahçeli: "Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız"
Bahçeli: "Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız"
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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