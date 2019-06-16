Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "CHP adayı Karadenizli kimliğine sığınarak bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır" -...
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Bahçeli: "CHP adayı Karadenizli kimliğine sığınarak bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır" -...

1 saat önce

- Hemşehri dernekleri temsilcileriyle düzenlenen toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

- Hemşehri dernekleri temsilcileriyle düzenlenen toplantı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.
Bahçeli: CHP adayı Karadenizli kimliğine sığınarak bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır -...
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:14 Kaynak: AA
İstanbul, Devlet Bahçeli, Güncel
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