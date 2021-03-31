Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah'ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor! - Son Dakika

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah'ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor!

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah'ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor!

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah'ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor! Kara mizahta ustalaştı, epey de mesafe kat etti. Kabak tadı verse bile, siyasi eğlenceye dönüşen grup toplantılarında kurusıkı atışın, yalan edebiyatının inceliklerini sahneliyor." - ANKARA

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum

Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu

Bahçeli'den kendisine "halı" yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın

Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı

Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek