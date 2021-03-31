Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah'ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor! - Son Dakika

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah'ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor!
31.03.2021 14:37
Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah'ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor!
Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah'ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor! Kara mizahta ustalaştı, epey de mesafe kat etti. Kabak tadı verse bile, siyasi eğlenceye dönüşen grup toplantılarında kurusıkı atışın, yalan edebiyatının inceliklerini sahneliyor." - ANKARA
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