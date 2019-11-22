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Bahçeli: "CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir."
6 saat önce
Bahçeli: "CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
Bahçeli: "CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir." - ANKARA
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