Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir."
Son Dakika Politika Bahçeli: 'CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir.' - Son Dakika

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir."

6 saat önce

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir.

Bahçeli:

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
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