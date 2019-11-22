Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır.
Son Dakika Politika Bahçeli: 'CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır. - Son Dakika

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır.

6 saat önce

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır.

Bahçeli:

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır. Kontrolü hepten kaybetmiştir." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
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