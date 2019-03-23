Bahçeli: "Chp Genel Başkanı Ypg'ye Terörist Diyemedi."
19 dakika önce
IHAAW145539-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "CHP Genel Başkanı YPG'ye terörist diyemedi.
IHAAW145539-SIY/23-03-2019
- Bahçeli: "CHP
Genel Başkanı YPG'ye terörist diyemedi." 23.03.2019 14: 55: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:02 Kaynak: İHA
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