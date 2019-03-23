Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Chp Genel Başkanı Ypg'ye Terörist Diyemedi."

Bahçeli: "Chp Genel Başkanı Ypg'ye Terörist Diyemedi."

19 dakika önce

IHAAW145539-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "CHP Genel Başkanı YPG'ye terörist diyemedi.

Bahçeli:
IHAAW145539-SIY/23-03-2019

- Bahçeli: "CHP Genel Başkanı YPG'ye terörist diyemedi." 23.03.2019 14: 55: 39 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Politika
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