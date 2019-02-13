Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Chp-Hdp-İp-Ödp İttifakı Bütün Hatlarıyla, Bütün Muhtevasıyla Karşımızdadır.

Bahçeli: "Chp-Hdp-İp-Ödp İttifakı Bütün Hatlarıyla, Bütün Muhtevasıyla Karşımızdadır.

4 saat önce

IHAAW200602-SIY/13-02-2019- Bahçeli: "CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır.

Bahçeli:
IHAAW200602-SIY/13-02-2019

- Bahçeli: "CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı'nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı'nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor." 13.02.2019 20: 06: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:20 Kaynak: İHA

PKK, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sedat Peker, Kendisini Eleştiren Karamollaoğlu'na Yaşı Üzerinden Yanıt Verdi Netflix, Hababam Sınıfı'nın Film Müziğini, Dizi Tanıtımında Kullandı

Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor Demirören Medya Grubunda Üst Düzey Ayrılık!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Chp-Hdp-İp-Ödp İttifakı Bütün Hatlarıyla, Bütün Muhtevasıyla Karşımızdadır.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]