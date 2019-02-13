Bahçeli: "Chp-Hdp-İp-Ödp İttifakı Bütün Hatlarıyla, Bütün Muhtevasıyla Karşımızdadır.
4 saat önce
IHAAW200602-SIY/13-02-2019- Bahçeli: "CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır.
IHAAW200602-SIY/13-02-2019
- Bahçeli: "CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı'nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı'nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor." 13.02.2019 20: 06: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:20 Kaynak: İHA
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