Bahçeli: "CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara'da Türkiye 'nin karşısında pozisyon almış, PKK 'nın safına girmişlerdir." - ANKARA

Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara'da Türkiye'nin karşısında pozisyon almış, PKK'nın safına girmişlerdir.' - Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı