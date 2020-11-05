Bahçeli: "CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir" - Son Dakika

Bahçeli: "CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1) MHP Genel Başkanı Bahçeli: " İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir."

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