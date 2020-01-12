Bahçeli: "CHP'ye güvenimiz yoktur"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın...
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:13 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. (2)
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