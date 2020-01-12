Bahçeli: "CHP'ye güvenimiz yoktur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'CHP'ye güvenimiz yoktur' - Son Dakika

Bahçeli: "CHP'ye güvenimiz yoktur"

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. (2)

Bahçeli: CHP'ye güvenimiz yoktur

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:13 Kaynak: AA
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