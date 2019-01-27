Bahçeli: "Chp Yine Tarihin Yanlış Tarafındadır.
35 dakika önce
Bahçeli: "CHP yine tarihin yanlış tarafındadır.
Bahçeli: "CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. HDP ile gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş oluşum görenler, bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir?"
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:08 Kaynak: AA
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