Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Chp Yine Tarihin Yanlış Tarafındadır.

Bahçeli: "Chp Yine Tarihin Yanlış Tarafındadır.

35 dakika önce

Bahçeli: "CHP yine tarihin yanlış tarafındadır.

Bahçeli:
Bahçeli: "CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. HDP ile gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş oluşum görenler, bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:08 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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