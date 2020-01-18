Bahçeli: "Coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz' - Son Dakika

Bahçeli: "Coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (3)

"Barış, huzur ve istikrarın kaybolma nedenlerini uzaklarda aramıyoruz. Bu nedenle beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz"

"Birliğimizi, kimliğimizi ve varlığımızı her düzeyde savunmak geçmişteki övündüğümüz dönemleri yakalamak ve hatta aşmak için ilk ve en önemli kural olarak görülmelidir"

Bahçeli: Coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz

Siyaset, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı
Bahçeli'den yerli oto yorumu: Deste başındakilerden almak isterim Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:53:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: "Coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]