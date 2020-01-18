MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (3)

"Barış, huzur ve istikrarın kaybolma nedenlerini uzaklarda aramıyoruz. Bu nedenle beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz"

"Birliğimizi, kimliğimizi ve varlığımızı her düzeyde savunmak geçmişteki övündüğümüz dönemleri yakalamak ve hatta aşmak için ilk ve en önemli kural olarak görülmelidir"