Bahçeli: "Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı... - Son Dakika

Bahçeli: "Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı...
01.05.2021 15:14
Bahçeli: "Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar, ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir.
Bahçeli: "Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar, ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir." - ANKARA
Mayıs, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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