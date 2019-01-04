Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhur İttifakı Adaylarının Seçime Katıldığı Her Seçim Bölgesinde AK Parti'yle Eş Güdüm...

Bahçeli: "Cumhur İttifakı Adaylarının Seçime Katıldığı Her Seçim Bölgesinde AK Parti'yle Eş Güdüm...

57 dakika önce

Bahçeli: "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde AK Parti'yle eş güdüm halinde ortak çalışmalar yapılacaktır.

Bahçeli: "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde AK Parti'yle eş güdüm halinde ortak çalışmalar yapılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:18 Kaynak: AA

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