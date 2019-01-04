Bahçeli: "Cumhur İttifakı Adaylarının Seçime Katıldığı Her Seçim Bölgesinde AK Parti'yle Eş Güdüm...
57 dakika önce
Bahçeli: "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde AK Parti'yle eş güdüm halinde ortak çalışmalar yapılacaktır.
Bahçeli: "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde AK Parti'yle eş güdüm halinde ortak çalışmalar yapılacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:18 Kaynak: AA
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