Son Dakika Haberleri: Bahçeli, "Cumhur İttifakı Hem Kazanacak Hem de Türkiye'ye Kazandıracaktır" Dedi.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı Hem Kazanacak Hem de Türkiye'ye Kazandıracaktır" Dedi.

4 saat önce

IHAAW201624-SIY/13-02-2019- Bahçeli, "Cumhur İttifakı hem kazanacak hem de Türkiye'ye kazandıracaktır" dedi.

Bahçeli,
IHAAW201624-SIY/13-02-2019

- Bahçeli, "Cumhur İttifakı hem kazanacak hem de Türkiye'ye kazandıracaktır" dedi. 13.02.2019 20: 16: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Politika
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