Bahçeli, "Cumhur İttifakı Hem Kazanacak Hem de Türkiye'ye Kazandıracaktır" Dedi.
4 saat önce
IHAAW201624-SIY/13-02-2019- Bahçeli, "Cumhur İttifakı hem kazanacak hem de Türkiye'ye kazandıracaktır" dedi.
IHAAW201624-SIY/13-02-2019
- Bahçeli, "Cumhur İttifakı hem kazanacak hem de Türkiye
'ye kazandıracaktır" dedi. 13.02.2019 20: 16: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:22 Kaynak: İHA
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