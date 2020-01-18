Bahçeli: "Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız' - Son Dakika

Bahçeli: "Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (5)

"Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz"

Bahçeli: Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız

Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:37 Kaynak: AA
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