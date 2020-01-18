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Bahçeli: "Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız"
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:37 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (5)
"Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz"
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