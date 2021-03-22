Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya kimsenin gücü yetmeyecek - Son Dakika

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya kimsenin gücü yetmeyecek

22.03.2021 11:30
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya kimsenin gücü yetmeyecek, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yegane geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yegane geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultay'ın ardından parti teşkilatlarına kutlama ve teşekkür mesajı gönderdi. Bahçeli, kurultayın başarıyla yapıldığını, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in iradesinin tecelli ettiğini belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz yapılan kurultayımız, ruh ve şuur bakımından, aynı zamanda mana ve muhteva açısından öncekilerini aratmamış; tertip, düzen, disiplin ve sağduyu gün boyu salona hakim olmuştur. Türkiye'mizin her yöresinden heyecanla Ankara'ya gelen dava arkadaşlarım, hayranlık verici duruşlarıyla, hürmet edilecek dirayetleriyle tarihi görevlerini yerine getirmişler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü ispat etmişlerdir. 18 Mart'ta istiklal için birlik bayraklaşmış, istikbal için dirlik ayağa kalkmış, kazanın Türkiye olacağı dosta da düşmana da gösterilmiştir" dedi.

'NE KADAR İFTİHAR ETSEM AZDIR'Bahçeli, kurultayın 2023'ün ve sonraki yılların stratejik hedeflerinin berrak şekilde tezahürüne ortam ve imkan sağladığını belirterek, "Bunun yanında, demokrasinin ve milliyetçiliğin birbirini nasıl tamamladığı, biri olmadan diğerinin ne kadar eksik, hatta yetersiz kaldığı gerçeğinden hareketle; 13'üncü Olağan Büyük Kurultayımız hem demokrasi şaheseri, hem de milliyetçiliğin şahlanışı olarak milli hafızalara kazınmıştır. Hiç kuşku yok ki, 18 Mart 2021 tarihinde yapılan kutlu toplantımız, aylardan beri insanüstü emek veren, alın teri döken ve davasının geleceği için çıkarsız ve hesapsız mücadele eden siz değerli arkadaşlarımın göz kamaştırıcı bir eseri, takdir ve tebrik edilecek muvaffakiyetidir. Elbette ne kadar iftihar etsem azdır. 18 Mart'ı müteakiben milletimizin ve partililerimizin en samimi duygu ve düşüncelerini yansıtan yoğun tebrikat mesajları ve iyi dilekleri kurultayımızın beklenen duruşu ve etkiyi gerçekleştirdiğinin en güzel işareti olmuştur. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, fitne ve fesada karşı uyanık durarak, partimizle birlikte Cumhur İttifakı'nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, milletimiz ne diyorsa, neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa, ahlaklı ve ilkeli siyasetini o yönde icra edecektir" diye konuştu.'KAZANAN TÜRKİYE OLACAK'Kurultaya katılanlara teşekkür eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yegane geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kapsamda tüm parti teşkilatlarımızın bu duyarlılıkla çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır. 13'üncü Olağan Büyük Kurultay sürecinde ve nihai olarak kurultay gününde, yüksek bir dava ahlakıyla ve sorumluluk bilinciyle Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in iradesinin tezahürüne destek veren, bizatihi buna refakat eden bütün dava arkadaşlarıma ve saygıdeğer ailelerine teşekkür ediyorum. Kurultay salonumuza teşrif eden siyasi parti temsilcilerine, salgından dolayı aramıza katılmayan her gönül insanımıza, destek ve dualarıyla bizleri şevklendiren her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. 13'üncü Olağan Büyük Kurultay sonucunun, devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, Türk ve İslam dünyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun; ne mutlu Türküm diyene."


Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Devlet Bahçeli, Kurultay, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya kimsenin gücü yetmeyecek - Son Dakika


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