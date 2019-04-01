Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın Kararlı, Yürekli, İnançlı Şekilde Yoluna Devam Edeceğini Herkes...
23 dakika önce
- MHP Genel Merkezi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Genel Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Bahçeli: "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:42 Kaynak: AA
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