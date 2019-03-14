Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın Savrulmaz Bir İradeye Sahip Olduğunu Herkes Bilmelidir"
1 saat önce
- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting alanına gelişi Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması NEVŞEHİR - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin...
- Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin miting alanına gelişi
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması NEVŞEHİR - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Nevşehir
'de düzenlenen mitinginde konuştu. (1)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:30 Kaynak: AA
EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar
Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı
İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti
Cemal Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında 20 Kişilik İnfaz Timi İçin Kırmızı Bülten Çıkartıldı