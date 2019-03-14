Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın Savrulmaz Bir İradeye Sahip Olduğunu Herkes Bilmelidir"

Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın Savrulmaz Bir İradeye Sahip Olduğunu Herkes Bilmelidir"

1 saat önce

- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting alanına gelişi Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması NEVŞEHİR - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin...

- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting alanına gelişi
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması NEVŞEHİR - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Nevşehir'de düzenlenen mitinginde konuştu. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:30 Kaynak: AA

Nevşehir, Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, Güncel
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