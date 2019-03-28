Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhur İttifakı Önce Ülkem ve Milletim Anlayışının Siyasi Temsil Makamıdır"

Bahçeli: "Cumhur İttifakı Önce Ülkem ve Milletim Anlayışının Siyasi Temsil Makamıdır"

57 dakika önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması OSMANİYE - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de halka hitap etti.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
OSMANİYE - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de halka hitap etti.(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:47 Kaynak: AA

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