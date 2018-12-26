Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Önemli ve Hayırlı Bir İttifaktır, Yenikapı Ruhunun Devamıdır, Türkiye'yi...

Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Önemli ve Hayırlı Bir İttifaktır, Yenikapı Ruhunun Devamıdır, Türkiye'yi...

55 dakika önce

Bahçeli: "Cumhur İttifakı, önemli ve hayırlı bir ittifaktır, Yenikapı ruhunun devamıdır, Türkiye'yi siyaseten şekillendirecek bir akımdır.

Bahçeli:
Bahçeli: "Cumhur İttifakı, önemli ve hayırlı bir ittifaktır, Yenikapı ruhunun devamıdır, Türkiye'yi siyaseten şekillendirecek bir akımdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:00 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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