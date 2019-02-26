Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Yegâne Umudu, Yegâne Çaresidir."

Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Yegâne Umudu, Yegâne Çaresidir."

2 saat önce

IHAAW162424-SIY/26-02-2019- Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yegane umudu, yegane çaresidir.

Bahçeli:
IHAAW162424-SIY/26-02-2019

- Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yegane umudu, yegane çaresidir." 26.02.2019 16: 24: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Politika
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