Bahçeli: "Cumhur İttifakı Ülkenin Yönetimine Şekil Verebilecek Bir Anlayışın Gelişmesine Vesile...

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve vatandaşlar tarafından karşılanması Vatandaşların tezahüratta bulunması Bahçeli'nin kürsüye çıkması Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Seçim Ofisi'ni ziyaret etti.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve vatandaşlar tarafından karşılanması

Vatandaşların tezahüratta bulunması

Bahçeli'nin kürsüye çıkması

Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Seçim Ofisi'ni ziyaret etti. Bahçeli, burada vatandaşlara hitap etti. -1-

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