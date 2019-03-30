Bahçeli: "Cumhur İttifakı Ülkenin Yönetimine Şekil Verebilecek Bir Anlayışın Gelişmesine Vesile...
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- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve vatandaşlar tarafından karşılanması Vatandaşların tezahüratta bulunması Bahçeli'nin kürsüye çıkması Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Seçim Ofisi'ni ziyaret etti.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve vatandaşlar tarafından karşılanması
Vatandaşların tezahüratta bulunması
Bahçeli'nin kürsüye çıkması
Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Seçim Ofisi'ni ziyaret etti. Bahçeli, burada vatandaşlara hitap etti. -1-
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:18 Kaynak: AA
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