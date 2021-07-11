Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni sistemde Cumhurbaşkanı seçilişinin 3'üncü yılı için çınar fidanı gönderdi.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin 10 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajı ile çınar fidanının fotoğrafına yer verildi.

MHP lideri Bahçeli'nin imzasını taşıyan kutlama mesajında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Zat-ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin 3'üncü yıl dönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla" ifadesi yer aldı.