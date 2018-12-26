Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da veya Ankara'da Küresel Güçlerin Bir Araya...

Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da veya Ankara'da Küresel Güçlerin Bir Araya...

38 dakika önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bahçeli:
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:11 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Ankara, Güncel
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