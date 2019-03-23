Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Cumhurbaşkanı ile kankayız

Bahçeli: Cumhurbaşkanı ile kankayız

58 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ittifak görüşmeleri kapsamında 5 kez bir araya geldiklerini, bu sürecin sonunda "kanka" olduklarını söyledi.

Bahçeli: Cumhurbaşkanı ile kankayız, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ittifak görüşmeleri kapsamında 5 kez bir araya geldiklerini, bu sürecin sonunda "kanka" olduklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:47 

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi
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