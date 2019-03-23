Bahçeli: Cumhurbaşkanı ile kankayız
58 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ittifak görüşmeleri kapsamında 5 kez bir araya geldiklerini, bu sürecin sonunda "kanka" olduklarını söyledi.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile ittifak görüşmeleri kapsamında 5 kez bir araya geldiklerini, bu sürecin sonunda "kanka" olduklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:47
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