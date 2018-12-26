Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Osmaniye'de Aday Çıkarmayı Düşünmüyor"

Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Osmaniye'de Aday Çıkarmayı Düşünmüyor"

13 dakika önce

IHAAW111813-SIY/26-12-2018- Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Osmaniye'de aday çıkarmayı düşünmüyor" 26.12.2018 11: 18: 13 TSI NNNN.

Bahçeli:
IHAAW111813-SIY/26-12-2018

- Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Osmaniye'de aday çıkarmayı düşünmüyor" 26.12.2018 11: 18: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Osmaniye, Cumhurbaşkanı, Politika
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