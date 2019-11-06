Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir.
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir.

Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir.

8 saat önce

Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir. Biz, kararı ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır."

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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