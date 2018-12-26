Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uygulamaya Geçtiği Andan İtibaren Anamuhalefet Diye Bir...
2 saat önce
Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçtiği andan itibaren anamuhalefet diye bir parti yok."
Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçtiği andan itibaren anamuhalefet diye bir parti yok."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:36 Kaynak: AA
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