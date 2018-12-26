Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uygulamaya Geçtiği Andan İtibaren Anamuhalefet Diye Bir...

Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uygulamaya Geçtiği Andan İtibaren Anamuhalefet Diye Bir...

2 saat önce

Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçtiği andan itibaren anamuhalefet diye bir parti yok."

Bahçeli:
Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçtiği andan itibaren anamuhalefet diye bir parti yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:36 Kaynak: AA

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