Son Dakika Haberleri: Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.
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Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.

17 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.

Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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