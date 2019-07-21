Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir
Son Dakika Dünya Haber

Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir

54 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz’da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sistemin zaaf ve zayıflıkları reformcu ve demokratik bir mücadelenin ilhamıyla aşılmış, yeni bir sistemin kurulması sonucunda da kalıcı olarak telafi edilmiştir."

Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz'da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sistemin zaaf ve zayıflıkları reformcu ve demokratik bir mücadelenin ilhamıyla aşılmış, yeni bir sistemin kurulması sonucunda da kalıcı olarak telafi edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir." dedi.

Karaman Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisine oy vererek belediye başkan adaylarını destekleyenlere teşekkür etti.
Euronews.com'da Görüntüle
Devlet Bahçeli, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Bahçeli'den Davutoğluna sert çıkış: Nifak aşılamakla meşgul Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak 13 yaşındaki çocuğun uçağı çalmaya çalıştığı anlar kamerada: Kaza yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 17:46:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]