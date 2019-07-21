Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir
54 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz’da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sistemin zaaf ve zayıflıkları reformcu ve demokratik bir mücadelenin ilhamıyla aşılmış, yeni bir sistemin kurulması sonucunda da kalıcı olarak telafi edilmiştir."
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "15 Temmuz'da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sistemin zaaf ve zayıflıkları reformcu ve demokratik bir mücadelenin ilhamıyla aşılmış, yeni bir sistemin kurulması sonucunda da kalıcı olarak telafi edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir." dedi. Karaman Belediyesi
önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisine oy vererek belediye başkan adaylarını destekleyenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:52
MHP lideri Bahçeli'den Davutoğluna sert çıkış: Nifak aşılamakla meşgul Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak 13 yaşındaki çocuğun uçağı çalmaya çalıştığı anlar kamerada: Kaza yaptı