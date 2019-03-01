Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Tartışmaya Açılmaması, Milli Bekamız Üzerindeki...
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IHAAW173015-SIY/01-03-2019- Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.
IHAAW173015-SIY/01-03-2019
- Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır." 01.03.2019 17: 30: 15 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:36 Kaynak: İHA
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