Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:59 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin grup toplantısında konuştu. (4)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız"
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