Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar...
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Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (4)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız"
Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:59 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Güncel
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